لقى شخص واحد مصرعه وأصيب آخر الأحد في حادث تحطم طائرة صغيرة أخطأت الهبوط في مدرج مطار بالقرب من مدينة لا فيرن في كاليفورنيا وفقا لما ذكرته السلطات. الحادث وقع في حدود الساعة السادسة مساءًا بالقرب من مطار براكيت فيلد. وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطيار كان يحاول الهبوط في مدرج المطار غير انه على ما يبدو أخطا المسار بعد عدة محاولات وتحطمت طائرته في مزرعة قريبة.
شاهد: تحطم طائرة صغيرة في مزرعة بعد أن أخطأ الطيار الهبوط في مدرج المطار
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شاهد: تحطم طائرة صغيرة في مزرعة بعد أن أخطأ الطيار الهبوط في مدرج المطار
ولم تكشف سلطات الولاية عن هوية الضحيتين في انتظار إخطار عائلاتهم. كما فتحت شرطة لا فيرن تحقيقا في الحادث للكشف عن الأسباب التي أدت بالطيار لإستحالة هبوطه بسلام على مدرج المطار.
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