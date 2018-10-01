أظهرت لقطات مصورة لحظة إطلاق الصورايخ الإيرانية من طرف الحرس الثوري الإيراني على معاقل مسلحين بمنطقة البوكمال في شرق سوريا. وقالت السلطات الإيرانية إن هذا القصف يأتي كرد على الهجوم المسلح الذي استهدف العرض العسكري بمنطقة الأهواز في إيران.
شاهد: الصور الأولى للقصف الإيراني بالصواريخ على معاقل مسلحين بمنطقة البوكمال
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شاهد: الصور الأولى للقصف الإيراني بالصواريخ على معاقل مسلحين بمنطقة البوكمال
وقال الحرس الثورى الإيراني أن صوريخ باليستية استهدفت معسكرا لـ "جماعات إرهابية" بمنطقة البوكمال في شرق سوريا وذلك انتقاما لهجوم الأهواز، فيما فيما ذكرت وكالة أنباء فارس، أن الصواريخ أطلقت من مدينة كرمانشاه غرب إيران وأصابت أهدافها بدقة فى مدينة البوكمال بعد عبورها مدينة تكريت العراقية.
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