دمرت مقاتلة بلجيكية من نوع أف 16 وتضررت أخرى في قاعدة فلورين جنوبي بلجيكا الأسبوع الماضي، عندما أطلق أخصائي يعمل في صيانة طائرة مماثلة، النار خطأ على الطائرة الرابضة على الأرض، وفق وسائل إعلام بلجيكية.
تدمير مقاتلة أف 16 بلجيكية خطأ في قاعدة عسكرية جنوب البلاد
تدمير مقاتلة أف 16 بلجيكية خطأ في قاعدة عسكرية جنوب البلاد
ومن حسن الحظ أن الحادث لم يتسبب سوى في إصابتين بجروح خفيفة بحسب مسؤول في القاعدة العسكرية. وقد فتح المسؤولون تحقيقين مختلفين في الحادث للوقوف على الظروف المحيطة به. فبخصوص التحقيق الأول فقد فتحه القسم العسكري المتخصص في متابعة الحوادث، أما التحقيق الثاني فقد فتحته النيابة العمومية، بهدف تحديد المسؤوليات.
وترجح النيابة العمومية أن الحادث وقع خطأ. ولا يعرف إذا كانت السلطات البلجيكية ستعوض هذه الطائرة التي يتراوح ثمنها بين 40 و75 مليون يورو، وهو سعر يتوقف على التجهيزات التي تحتويها الطائرة.
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