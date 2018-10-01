شاهد: إصابة العشرات من الفلسطينيين برصاص البحرية الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن جرح 37 فلسطينيا بالذخيرة الحية من قبل الجيش الإسرائيلي على متظاهرين في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة إلى أن الآلاف تظاهروا اليوم بالقرب في منطقة شاطئية شمال غرب القطاع، وأن العشرات تعرضوا للاختناق نتيجة استخدام الغاز المسيل للدموع.
واستخدم المتظاهرون قواربا رُفعت عليها الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بإزالة القيود الموضوع على عملية الصيد، والحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.
وبخصوص منطقة الصيد، فلم تف إسرائيل بالتزاماتها باتفاقية أوسلوا بمنح الصيادين مسافة 20 ميلا بحريا، حيث تم تقليصها ما بين عامي 2006 و2012 لتصبح ثلاثة أميال فقط، ثم وُسعت لتصبح ستة أميال، بحسب وكالة وفا.
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وخرج المتظاهرون بناء على دعوات من حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007، وهو ما دفع مصر وإسرائيل لفرض حصار على القطاع، بذريعة دواع أمنية.
وتخرج مظاهرات "العودة" أيام الجمعة منذ شهر مارس / آذار الماضي، حيث سقط حوالي فيه 144 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي.