شاهد: ترامب وكيم "يقعا في الحب"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وزعيم كوريا الشمالية "وقعا في الحب" بعد تلقيه الخطابات والرسائل "الجميلة" و"الرائعة" من كيم جونغ أون.
وأكد ترامب أمام حشد من مناصريه في ولاية وست فرجينيا السبت الماضي على أنه وجونغ أون اتخذا في البداية مواقف متشنجة خلال قمّة حزيران/يونيو، وقال: "كنت قاسيا بالفعل وكذلك كان هو، وكنا بين أخذ وردّ"، مستطرداً بالقول: "ثم وقعنا في الحب... بعث لي بخطابات جميلة، إنها خطابات رائعة"، حسب ما ذكرت صحيفة "يوأس تودي" الأمريكية.
وعقب نظرات الدهشة وأصوات الضحك صفق الحشد للتعبيرات "الغزلية" لترامب بشأن علاقته مع جونغ أون، وأشار بعدها الرئيس الأمريكي إلى أن وسائل الإعلام ستنتقد وصفه لتلك العلاقة على اعتبار أن تلك التعبيرات لا تليق بمقام الرئاسة.