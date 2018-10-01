ابتداء من العام القادم.. دخولك بسيارة تعمل بالديزل إلى بروكسل قد يكلفك غرامة بـ350 يورو

ابتداء من مطلع العام القادم، تبدأ العاصمة بروكسل فرض غرامات على منتهكي المنطقة منخفضة الانبعاثات "إل إي زد"، من سائقي المركبات التي تعمل بالديزل، بعد انقضاء تسعة أشهر، وهي المهلة التي مُنحت استعدادا لفرض هذه العقوبة.
بموجب هذا القرار، وابتداء من الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فإن كل من لا يحترم قوانين المنطقة (إل إي زد)، قد يجد عقوبة تنتظره في صندوق البريد لدفع غرامة قد تصل إلى 350 يورو.
وتُطبق هذه العقوبة على كل مرة تنتهك فيها سيارة قوانين المنطقة، بحسب الإجراءات التي نُشرت على الموقع الرسمي لمنطقة بروكسل.
ومما جاء في البنود واللوائح الناظمة للقانون الجديد: "تُدفع كل مخالفة جديدة بعد مرور ثلاثة أشهر على المخالفة التي تسبقها، ما يمنح الناس مهلة لتغيير سياراتهم أو تغيير عاداتهم في السفر".
وتضيف منطقة بروكسل على موقعها: "بذلك، على مدى عام، ستكون هناك أربع عقوبات على العربات المخافة كأقصى حد".
للمزيد:
وابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير، عام 2019، فإن المركبات التي تعمل بالديزل الأكثر تلويثا للبيئة، والمصنفة ضمن قائمة "يورو نورم 0"، و"يورو نورم 1"، لا يمكن قيادتها في منطقة بروكسل.
كما أن السيارات التي تعمل بطاقة الغازولين، فستمنع من دخول المنطقة أيضا، حيث صُنفت مع سيارات الديزل ضمن قائمة "يورو نورم 2".