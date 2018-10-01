ابتداء من العام القادم.. دخولك بسيارة تعمل بالديزل إلى بروكسل قد يكلفك غرامة بـ350 يورو

ابتداء من مطلع العام القادم، تبدأ العاصمة بروكسل فرض غرامات على منتهكي المنطقة منخفضة الانبعاثات "إل إي زد"، من سائقي المركبات التي تعمل بالديزل، بعد انقضاء تسعة أشهر، وهي المهلة التي مُنحت استعدادا لفرض هذه العقوبة.

بموجب هذا القرار، وابتداء من الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فإن كل من لا يحترم قوانين المنطقة (إل إي زد)، قد يجد عقوبة تنتظره في صندوق البريد لدفع غرامة قد تصل إلى 350 يورو.

وتُطبق هذه العقوبة على كل مرة تنتهك فيها سيارة قوانين المنطقة، بحسب الإجراءات التي نُشرت على الموقع الرسمي لمنطقة بروكسل.