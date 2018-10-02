أصيب عدد من الأشخاص واعتقل آخرون خلال أعمال عنف اندلعت خلال مظاهرة حاشدة شهدتها مدينة برشلونة مساء اليوم الاثنين، في الذكرى الأولى للاستفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا.
شاهد: مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسبانية ومتظاهرين في كتالونيا
تقرأ الآن:
شاهد: مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسبانية ومتظاهرين في كتالونيا
وذكرت مصادر محلية أن عدداً من الأشخاص أصيب خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي بدورها اعتقلت عدداً من المحتجين، مشيرة إلى أن المواجهات بين الطرفين استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.
وشارك في المظاهرة التي تجمعت قرب برلمان كتالونيا الآلاف من المطالبين بالانفصال عن إسبانيا، وهو ما تنظر إليه مدريد على اعتباره أنه أمر غير قانوني.
وكانت شرطة مكافحة الشغب الإسبانية في كتالونيا ألقت القبض على عدد أشخاص بعد اشتباكات مع محتجين خلال المظاهرات نهار اليوم في مناطق متفرقة من الإقليم.
اقرأ أيضاً في يورونيوز: