كريستيانو رونالدو: "أنفي تماماً الاتهامات الموجهة إليَّ والاغتصاب جريمة فظيعة"

نفى النجم الدولي البرتغالي عبر صفحته على تويتر الاتهامات الموجهة إليه بالاغتصاب. وقال نجم نادي يوفنتوس الإيطالي حالياً وريال مدريد الإسباني سابقاً إنه "سينتظر باطمئنان نتائج أي وكافة التحقيقات" في المزاعم الموجهة ضده.
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وكان اللاعب البرتغالي الشهير، نجم كريستيانو رونالدو قد هدد بمقاضاة مجلة دير شبيغل الألمانية بعد نشرها لتقرير تضمن مزاعم عن تورطه في جريمة اغتصاب قبل عدة أعوام.