رونالدو سيقاضي دير شبيغل الألمانية بسبب تقرير يتهمه بالاغتصاب

يبدو أن فضيحة جنسية أخرى ستتصدر الواجهة في الأيام المقبلة، فضيحة جنسية تتعلق بأحد نجوم الرياضة الأشهر في العالم، والتي قد لا يكون الحديث عنها جديداً تماماً ولكن يبدو أنها بدأت بأخذ منحى جدي الآن.
فقد هدد اللاعب البرتغالي نجم يوفنتوس حالياً وريال مدريد سابقاً كريستيانو رونالدو بمقاضاة مجلة دير شبيغل الألمانية بعد نشرها لتقرير يتضمن مزاعم عن تورط نجم كرة القدم في جريمة اغتصاب قبل عدة أعوام، وبالتفاصيل.
وقامت المجلة بنشر تقرير يتضمن مقابلة مع امرأة سبق واتهمت رونالدو العام الماضي بالاغتصاب ولكن بقيت هويتها مجهولة حتى أفصحت عنها دير شبيغل، لتروي كاثرين ما يورغا ما حصل معها بالتفصيل في غرفة فندق في لاس فيغاس عام 2009.
وفي تفاصيل القضية يقول ليزلي ستوفال محامي مايورغا أن رونالدو قام بدفع مبلغ قدره 375 ألف دولار لشراء صمتها وتوقيع اتفاقية عدم إفصاح بعد الحادث، ويقول إن لديه وثائق تظهر اعتراف رونالدو بأنه سمع رفضاً شفهياً من موكلته. وقال ستوفال إنه رفع دعوى مدنية ضد رونالدو في ولاية نيفادا، معربًا عن أمله في إلغاء اتفاقية عدم الإفصاح.
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لكن وسائل إعلام أمريكية أفادت أن البحث في السجلات لم يسفر عن تأكيدات بخصوص ما إذا كان هناك شكوى قد قدمت بالفعل في نيفادا.
وبعد نشر مقال دير شبيغل، أصدرت وكالة اللاعب بياناً وصفت فيه المقال بالقصة الصحفية الخيالية و أوردت فيه أيضاً أن الوثائق التي ذكرها محامي مايورغا "غير موقعة" ولا يعرف بها رونالدو. هذا بالإضافة إلى بيان لمحامي رونالدو، شيرتز بيرغمان ريشتسوانوالت، يدعى فيه أن التقرير "غير قانوني بشكل صارخ"، ويذكر فيه أن رونالدو سيقاضي دير شبيغل بهدف "التعويض عن الأضرار المعنوية".
ونشرت دير شبيغل أول مرة عن اتهامات الاغتصاب ضد رونالدو قبل عام ونصف. وقد استندت في قصتها تلك على وثائق تم توفيرها من قبل Football Leaks والذي يوصف بأنه النسخة الرياضية لكرة القدم من ويكيليكس.