بعد أكثر من 3 أشهر من هروبه "الإستعراضي" من أحد سجون العاصمة الفرنسية باريس، تم إلقاء القبض ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء على اللص الشهير رضوان فايد البالغ من العمر 46 عاما في كريتاي بضواحي باريس رفقة شقيقه وأحد أقاربه.
القبض على اللص الأكثر شهرة في فرنسا رضوان الفايد بعد ثلاثة أشهر من هروبه
القبض على اللص الأكثر شهرة في فرنسا رضوان الفايد بعد ثلاثة أشهر من هروبه
في حدود الساعة 4 والنصف من صباح الأربعاء أوقفت الشرطة الفرنسية رضوان فايد بعد 94 يوما من هروبه بطريقة استعراضية من سجن ريو بإستخدام طائرة مروحية. وقد تم إيداع الرجل المطلوب رقم واحد في فرنسا مباشرة في السجن، حيث من المنتظر أن تنظر العدالة الفرنسية في القضايا الجديدة المرتبطة بهروبه من بينها وفاة شرطية خلال عملية الهروب. ولرضوان فايد أحكام بالسجن تصل إلى 25 عاما في قضايا قتل واعتداء.
وحيا وزير الداخلية الفرنسي المستقيل جيرار كولومب موظفي الشرطة القضائية عبر تغريدة قال فيها: "قد أظهر موظفو الشرطة القضائية التزامهم وتصميمهم على فرض احترام قانون الجمهورية. كل التقدير لهم باسمي أنا وباسم 250 ألفا من رجال الشرطة والدرك الذين يخدمون بلدنا كل يوم".
وصادرت الشرطة خلال عملية الاعتقال هذه عدة أسلحة بعد المعلومات التي توصلت إليها في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عن تواجد رضوان الفايد بمنطقة كريتاي في ضواحي باريس.
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رضوان الفايد، اللص الأكثر شهرة وطلبا في فرنسا كان فر من سجنه في باريس على متن طائرة مروحية في تموز/يوليو المنصرم بمساعدة ثلاثة من أصدقائه الذين اقتحموا السجن وهبطوا بالطائرة المروحية في المكان لإخراج الفايد. وقد تخلى المشتبه بهم عن المروحية بعد ذلك في منطقة غونيس القريبة من السجن حيث عثرت عليها الشرطة المحلية. وأدين فايد بعقوبة السجن بعد ارتكابه عدة جرائم سطو مسلح.
وكتب اللص الشهير مذكراته وأصدرها في كتاب في العام 2009 حيث تحدث عن حياته وطفولته في ضواحي باريس وكيف احترف الجريمة المنظمة.