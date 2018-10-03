يستعدّ مسبار فضائي فرنسي ألماني بعد انفصاله عن المركبة الأم للهبوط على سطح كويكب صغير، بعد رحلة دامت حوالي ثلاث سنوات ونصف.
مسبار ’’ماسكوت‘‘ يستعد قريبا للهبوط على كويكب ريوغو
مسبار ’’ماسكوت‘‘ يستعد قريبا للهبوط على كويكب ريوغو
المسبار المسمى ماسكوت ’’MASCOT‘‘ تم تطويره في مركز أبحاث الفضاء الألماني ووكالة الفضاء الفرنسية. ويتوقع العلماء الحصول على الكثير من المعلومات من خلال سبر سطح الكويكب الغامض المسمى ’’ريوغو‘‘.
وفي لقاء تلفزيوني مع قناة يورونيوز قال البروفيسور رالف جونمان من وكالة DLR الألمانية ’’ فرصتنا الوحيدة في إيجاد المواد المتأصلة في المجموعة الشمسية تكمن في الكويكبات والمذنبات، وتوجد مجموعة مختلفة من الكويكبات في نظامنا الشمسي ونحاول العثور على أكثرها بدائية بحيث يعود إلى حقبة كان فيها نظامنا الشمسي مجرد سديم ‘‘.
كويكب ريوغو هو جرم قريب من الأرض قطره حوالي 850 متر تقريبا، وتقلّ قوة الجاذبية عليه عنها على الأرض بمقدار 80 ألف مرة. فلو كان وزنك 80 كيلوغراما على كوكبنا فسوف تزن غراما واحدا على سطح ريوغو.
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