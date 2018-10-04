بربارة هانيغان ملكة الأوبرا المعاصرة

السوبرانو الكندية بربارة هانيغان تعتبر متخصصة بالأوبرا المعاصرة، شاركت بأكثر من خمسة وثمانين عرضاً عالمياً. ألهمت الكثير من المؤلفين الموسيقيين العالميين مثل بيار بولي.

منذ صغرها، تعشق هانيغان الموسيقى المعاصرة... ما ساعدها على تشكيل خامة صوتية خاصة بها.

وعن بداياتها تخبرنا ملكة الأوبرا المعاصرة بأنها "جئت من قرية صغيرة جداً تقع عند الساحل الشرقي لكندا ولم تكن لدينا الكثير من الموسيقى الكلاسيكية، ولا الكثير من الأوبرا، حالياً ليست لدينا أية اوبرا وحين انتقلت الى تورونتو بعمر السابعة عشرة، شعرت بشيء من الخجل. فهناك الموسيقيون يعرفون التقليد أكثر مني بكثير مما جعلني خائفة من الأوبرا. وحين بدأت أغني الالحان المعاصرة مع ملحنين معاصرين، أحسست بالثقة في نفسي مما دفعني لان أعمل مع الموسيقى الموجودة. فهذا ما ساعدني على أن اتحرر".