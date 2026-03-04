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"القيادة الإيرانية تبخرت".. ترامب يتحدث عن "دمار شامل" لقدرات طهران النووية ويؤكد تقدم العمليات

ألقى الرئيس دونالد ترامب كلمةً خلال فعاليةٍ حول تعهد حماية دافعي الضرائب، يوم الأربعاء 4 مارس/آذار 2026، في واشنطن.
ألقى الرئيس دونالد ترامب كلمةً خلال فعاليةٍ حول تعهد حماية دافعي الضرائب، يوم الأربعاء 4 مارس/آذار 2026، في واشنطن. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Hassan Haidar & يورونيوز
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أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس دونالد ترامب "يدرس بجدية" دور الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

في خامس أيام الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقدم عسكري كبير، معتبرا أن واشنطن باتت في موقع قوي جدا في مواجهة إيران، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف منصات الصواريخ الإيرانية ويؤكد تراجع عدد الصواريخ التي تطلقها إيران يوميا.

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ترامب: موقع قوي جدا في مواجهة إيران

وخلال تجمع لمسؤولي شركات التكنولوجيا في البيت الأبيض، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة في "موقع قوي للغاية" في المواجهة مع إيران.

ترامب تحدث عن تراجع سريع في القيادة الإيرانية، قائلا إن "قيادتهم تضمحل بسرعة"، مضيفا إن "كل من يريد أن يصبح قائدا، ينتهي به المطاف ميتا".

كما اعتبر أن واشنطن "في وضع جيد للغاية" في الحرب، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستواصل المضي قدما"، ووصف ما يحدث بأنه "استعراض رائع للقوة العسكرية".

وأشار ترامب إلى أن العمليات العسكرية تحقق نتائج ملموسة على الأرض، قائلا إن "هناك تقدما يتم إحرازه وصواريخ إيران يتم تدميرها بسرعة"، مضيفا أن "الصواريخ ومنصاتها في إيران يتم القضاء عليها بشكل سريع".

وتابع الرئيس الأميركي أن القيادة الإيرانية "تبخرت سريعا"، معتبرا أن ما حصل في إيران "شكل دمارا شاملا لقدرات إيران النووية".

كما اتهم إيران بمهاجمة جيرانها، قائلا إن طهران "تهاجم جيرانها وأحيانا حلفاءها أو حلفاءها السابقين"، محذرا من مخاطر امتلاك "أشخاص مجانين أسلحة نووية"، مضيفا أن ذلك يؤدي إلى "حدوث أشياء سيئة".

اتصال بين ترامب وماكرون

وفي موازاة التطورات العسكرية، أفادت مصادر مقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى مساء الأربعاء اتصالا هاتفيا مع ماكرون.

ووفق هذه المصادر، أطلع ترامب نظيره الفرنسي على سير العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة في إيران.

وأوضحت الأوساط نفسها أن ماكرون نبه ترامب خلال الاتصال إلى الوضع في لبنان، مشيرة إلى أن فرنسا تتابع التطورات هناك عن كثب.

تحدثت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى الصحفيين في غرفة جيمس برادي للإحاطات الصحفية بالبيت الأبيض، يوم الأربعاء 4 مارس/آذار 2026، في واشنطن.
تحدثت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى الصحفيين في غرفة جيمس برادي للإحاطات الصحفية بالبيت الأبيض، يوم الأربعاء 4 مارس/آذار 2026، في واشنطن. Alex Brandon/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
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نقاش أميركي حول مرحلة ما بعد الحرب

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يدرس بجدية" دور الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت ردا على سؤال حول دور واشنطن في مرحلة ما بعد الحرب إن الرئيس "يدرس هذا الأمر بجدية ويناقشه مع مستشاريه وفريقه للأمن القومي".

الجيش الإسرائيلي: تراجع إطلاق الصواريخ الإيرانية

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضرباته على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية أدت إلى انخفاض يومي في عدد الصواريخ التي تطلقها طهران باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري نداف شوشاني للصحافيين إن الجيش الإسرائيلي "عطل نحو 300 منصة إطلاق صواريخ بالستية".

وأضاف أن العمليات العسكرية ضد تلك المنصات وضد مخزوناتها "تجعلنا نشهد تراجعا في كمية الصواريخ التي تطلق كل يوم".

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