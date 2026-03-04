Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

جبهة جديدة محتملة داخل إيران.. تقارير تتحدث عن بدء تحرك بري للأكراد في شمال غرب البلاد

القوات الكردية على الحدود مع إيران
القوات الكردية على الحدود مع إيران حقوق النشر  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
حقوق النشر Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

أفاد تقرير نقلاً عن مسؤول كردي إيراني رفيع بأن قوات كردية إيرانية معارضة قد تشارك في عملية برية غرب إيران خلال الأيام المقبلة.

أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية بوقوع هجوم بري شنّته جماعات كردية إيرانية معارضة في شمال غرب إيران.

اعلان
اعلان

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن ميليشيات كردية إيرانية نفذت هجومًا بريًا في المنطقة، فيما قال مسؤول أميركي لشبكة فوكس نيوز إن آلاف المقاتلين الأكراد شاركوا في العملية داخل إيران.

من جهتها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي قوله إن "الحدث المتعلق بالأكراد حقيقي وله أهمية كبيرة".

وفي خلفية التطورات، أفاد تقرير نقلاً عن مسؤول كردي إيراني رفيع بأن قوات كردية إيرانية معارضة قد تشارك في عملية برية غرب إيران خلال الأيام المقبلة.

Related

كما ذكر عدد من الأشخاص المطلعين على الخطة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تعمل على تسليح قوات كردية بهدف تأجيج انتفاضة شعبية داخل إيران.

وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري مناقشات مع جماعات معارضة إيرانية وقادة أكراد في العراق بشأن تقديم دعم عسكري لهم، مشيرة إلى أن ترامب تحدث في هذا السياق مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مصطفى هجري.

وتضم الجماعات الكردية الإيرانية المسلحة آلاف المقاتلين المنتشرين على طول الحدود بين العراق وإيران، خصوصًا في إقليم كردستان العراق. وقد أصدرت عدة جماعات منذ بداية الحرب بيانات علنية تحدثت فيها عن تحركات وشيكة ودعت القوات العسكرية الإيرانية إلى الانشقاق.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ ضربات ضد هذه الجماعات، مؤكدًا استهداف قوات كردية بعشرات الطائرات المسيّرة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

شكوك إسرائيلية بشأن اتصالات محتملة بين واشنطن وطهران.. وكاتس: ضربة إيران قُدمت عن موعدها

فيديو للبنتاغون يوثق هجوما أميركيا بطوربيد على سفينة حربية إيرانية