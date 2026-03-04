جبهة جديدة محتملة داخل إيران.. تقارير تتحدث عن بدء تحرك بري للأكراد في شمال غرب البلاد

أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية بوقوع هجوم بري شنّته جماعات كردية إيرانية معارضة في شمال غرب إيران.

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ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن ميليشيات كردية إيرانية نفذت هجومًا بريًا في المنطقة، فيما قال مسؤول أميركي لشبكة فوكس نيوز إن آلاف المقاتلين الأكراد شاركوا في العملية داخل إيران.

من جهتها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي قوله إن "الحدث المتعلق بالأكراد حقيقي وله أهمية كبيرة".

وفي خلفية التطورات، أفاد تقرير نقلاً عن مسؤول كردي إيراني رفيع بأن قوات كردية إيرانية معارضة قد تشارك في عملية برية غرب إيران خلال الأيام المقبلة.

كما ذكر عدد من الأشخاص المطلعين على الخطة أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تعمل على تسليح قوات كردية بهدف تأجيج انتفاضة شعبية داخل إيران.

وأضافت المصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري مناقشات مع جماعات معارضة إيرانية وقادة أكراد في العراق بشأن تقديم دعم عسكري لهم، مشيرة إلى أن ترامب تحدث في هذا السياق مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مصطفى هجري.

وتضم الجماعات الكردية الإيرانية المسلحة آلاف المقاتلين المنتشرين على طول الحدود بين العراق وإيران، خصوصًا في إقليم كردستان العراق. وقد أصدرت عدة جماعات منذ بداية الحرب بيانات علنية تحدثت فيها عن تحركات وشيكة ودعت القوات العسكرية الإيرانية إلى الانشقاق.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ ضربات ضد هذه الجماعات، مؤكدًا استهداف قوات كردية بعشرات الطائرات المسيّرة.