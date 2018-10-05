محمد بن سلمان يرد على ترامب والسلاح الأمريكي ويتحدث عن خاشقجي وإيران وأرامكو

"أحب العمل مع ترامب" بهذه العبارة رد ولي العهد السعودي والرجل الأقوى في المملكة حالياً بعد الملك، على تصريحات الرئيس الأمريكي وتلويحاته المتكررة بأن بلاده هي من تحمي المملكة. وأن "القيادة السعودية لن تستمر لأسبوعين دون دعم أمريكي".

أحب العمل مع ترامب

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بعلاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قول الأخير ثلاث مرات آخرها في مينيسوتا أمام أنصاره إنه حذر العاهل السعودي من أنه لن يستمر في السلطة "لأسبوعين" دون دعم عسكري أمريكي.

وقال بن سلمان في مقابلة مع شبكة بلومبيرغ الأمريكية بثت الجمعة "أحب العمل معه. تعرفون، يجب أن تتقبلوا أن أي صديق سيقول أموراً جيدة، وأخرى سيئة".

وأضاف ولي العهد السعودي "نعتقد أن كل الأسلحة التي نحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية يتم دفع ثمنها، ليست أسلحة بالمجان. ومن ثم فمنذ أن بدأت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اشترينا كل شيء بالمال".

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نعم لتفتيش قنصليتنا في اسطنبول

ووافق ولي العهد السعودي على تفتيش القنصلية السعودية في تركيا بحثاً عن الكاتب السعودي المفقود في تركيا جمال خاشقجي.

وقال إن "المنشآت أرض ذات سيادة، لكننا سنسمح لهم بدخولها وتفتشيها وفعل كل ما يريدونه... ليس لدينا ما نخفيه".

في إشارة إلى اختفاء الصحفي السعودي البارز بعيد دخوله القنصلية، واتهامات طالت المملكة باختطافه.

اقتصادياً: بيع حصة في أرامكو

تعهد الأمير محمد بن سلمان بطرح حصة في أرامكو للاكتتاب بحلول مطلع 2021. مقدراً قيمة أرامكو بتريليوني دولار. وقال إن السعودية ستستثمر 45 مليار دولار أخرى في صناديق رؤية سوفت بنك.

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة سيبيع نسبة 70 بالمئة التي يمتلكها في سابك إلى أرامكو.

وقال إن السعودية لديها حالياً طاقة انتاجية فائضة 1.3 مليون برميل يومياً، وهي جاهزة للاستخدام إذا احتاجتها السوق

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حقول نفطية مع الكويت

كما توقع أن يبرم اتفاق قريب مع الكويت لاستئناف تشغيل حقول نفطية، للأعوام الخمسة إلى العشرة القادمة، وقال إن فريقاً في القيادة الكويتية قبل مقترح السعودية استئناف الانتاج من المنطقة المقسومة، فيما فريق آخر في القيادة الكويتية يصر على حل قضايا السيادة قبل استئناف العمليات، وقال معقباً على ذلك "نعتقد أن قضية عمرها 50 عاما يتعذر حلها في أسابيع قليلة".

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النفط الإيراني

وقال ولي العهد السعودي إن الطلب الذي قدمته الولايات المتحدة للسعودية وأوبك هو التأكد من أنه إذا حدث أي فقدان للإمدادات من إيران، فإننا سنعوض تلك الإمدادات، وأكد إصرار بلاده على الوفاء بوعودها لتعويض إمدادات الخام الإيراني التي تُفقد بسبب العقوبات الأمريكية. "نصدر ما يصل إلى برميلين مقابل أي برميل اختفى من إيران مؤخراً"، موضحاً أن السعودية تضخ الآن نحو 10.7 مليون برميل يومياً، ويمكنها أن تضيف 1.3 مليون أخرى "إذا احتاجتها السوق"، كما أن هناك إمدادات إضافية متاحة أيضاً من حلفاء السعودية.

وقال إن استثمارات إضافية، ستمكن المملكة من أن تزيد طاقة إنتاج النفط لتتجاوز 12 مليون برميل يومياً.

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ارتفاع سعر النفط

ونفى الأمير محمد أن يكون ارتفاع أسعار النفط في الشهر الفائت عائداً لأزمة العقوبات الإيرانية، عازياً ذلك إى تطورات تحدث في كندا والمكسيك وليبيا وفنزويلا ودول أخرى.