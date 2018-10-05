الواسابي .. ذهب اليابان الأخضر

أهلا بكم في "تيست" مجلة فن الطبخ من يويونيوز، اليوم نحن في اليابان أرض فن الطبخ المتميزة وسنكتشف الواسابي الياباني في محافظة ناغانو، معي هنا الشيف تييري فوازان الحائز على نجمة ميشلن في طوكيو. والذي يحدثنا أكثر عن الواسابي ومكانته في فن الطبخ العريق.

يرى الشيف فوازان أن الواسابي مكون أساسي في المطبخ الياباني، يحمل طعماً عميقاً ومعتدلاً وقوياً في الوقت نفسه و بكامل الأناقة.