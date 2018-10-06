تركيا تفتح تحقيقا في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي

ذكرت قناة إن.تي.في اليوم السبت أن الادعاء التركي فتح تحقيقا في اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي اختفى منذ أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

وعاش خاشقجي في المنفى الاختياري في واشنطن على مدى العام الأخير خوفا من الانتقام منه بسبب آرائه. ودخل القنصلية يوم الثلاثاء للحصول على وثائق من أجل زواجه المقبل، حسبما أفادت خطيبته التي كانت تنتظره بالخارج. واختفى خاشقجي منذ ذلك الحين.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن اختفاء خاشقجي إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية بينما تقول الرياض إنه خرج في اليوم ذاته.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الجمعة إن السلطات السعودية ستسمح لتركيا بتفتيش القنصلية في اسطنبول بحثا عن خاشقجي.

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ودعت جماعات معنية بحقوق الإنسان السعودية إلى توضيح مكان خاشقجي وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا على توسيع نطاق تحقيقها في القضية وقالت في بيان إن السعودية إذا اعتقلت خاشقجي دون الإقرار بهذا فإن اعتقاله يشكل "اختفاء قسريا".

ولم يتضح إن كان الادعاء في اسطنبول قد فتح التحقيق اليوم السبت أم في وقت سابق. ولم يتسن الوصول لمكتب الادعاء للتعليق.

وخاشقجي وجه مألوف في البرامج الحوارية السياسية على القنوات الفضائية العربية وكان في وقت من الأوقات مستشارا للأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية وسفير المملكة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا سابقا.

وعلى مدى العام المنصرم كتب خاشقجي مقالات رأي ينتقد فيها السياسات السعودية حيال قطر وكندا والحرب في اليمن والحملة على المعارضة في الداخل التي شهدت احتجاز العشرات.

الحزب الحاكم في تركيا

قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان يوم السبت إن أنقرة ستكشف عن تفاصيل اختفاء ومكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الحزب عمر جليك للصحفيين في مؤتمر للحزب برئاسة أردوغان "سيتم الكشف عن وضع الصحفي المفقود وتفاصيل عنه وعن المسؤول عن ذلك" مضيفا أن حساسية تركيا بشأن قضية الصحفي السعودي عند أعلى مستوى.