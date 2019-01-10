تعرف على أقوى وأضعف جوازات السفر لعام 2019

تصدّر جواز السفر الياباني قائمة أفضل وأقوى الجوازات في العالم لعام 2019، حسب قائمة مؤشر "هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس"، وذلك باعتبار أنّه يمكّن حامله من السفر إلى 190 دولة دون تأشيرة، فيما "تربّعت" ثمانية دول عربية في ذيل القائمة.

وفي المركز الثاني بعد جواز السفر الياباني، جاء الجواز السينغافوري والجواز الكوري الجنوبي (189 دولة)، ثم الفرنسي والألماني (188 دولة) ثم الدانماركي والفلندي والإيطالي والسويدي (187 دولة) ثم اللوكسمبورغي والإسباني (86 دولة) ثم الأسترالي والأمريكي والهولندي والنرويجي والبرتغالي والسويسري والبريطاني (185 دولة).

وجاء في المركز الأول عربياً (المركز 22 عالمياً) ضمن القائمة المذكورة دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتيح جواز سفرها لحامله دخول (164 دولة)، تلتها الكويت (المركز 56 عالمياً) ويتيح جواز سفرها لحامله دخول (91 دولة)، ثم قطر (60 عالمياً 85 دولة)، ثم البحرين (63 عالمياً 81 دولة)، ثم عُمان (67 عالمياً 76 دولة) بعدها السعودية (70 عالمياً 73 دولة)، ثم تونس (74 عالمياً 66 دولة)، ثم المغرب (79 عالمياً 61 دولة)، وبعدها موريتانيا (80 عالمياً 58 دولة)، تليها الجزائر والأردن (88 عالمياً 50 دولة)، ثم مصر (89 عالمياً 49 دولة)، ثم لبنان وليبيا (97 عالمياً 41 دولة).