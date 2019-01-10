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تعرف على أقوى وأضعف جوازات السفر لعام 2019

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بقلم:  Hassan Refaei 
تعرف على أقوى وأضعف جوازات السفر لعام 2019
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تصدّر جواز السفر الياباني قائمة أفضل وأقوى الجوازات في العالم لعام 2019، حسب قائمة مؤشر "هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس"، وذلك باعتبار أنّه يمكّن حامله من السفر إلى 190 دولة دون تأشيرة، فيما "تربّعت" ثمانية دول عربية في ذيل القائمة.

وفي المركز الثاني بعد جواز السفر الياباني، جاء الجواز السينغافوري والجواز الكوري الجنوبي (189 دولة)، ثم الفرنسي والألماني (188 دولة) ثم الدانماركي والفلندي والإيطالي والسويدي (187 دولة) ثم اللوكسمبورغي والإسباني (86 دولة) ثم الأسترالي والأمريكي والهولندي والنرويجي والبرتغالي والسويسري والبريطاني (185 دولة).

وجاء في المركز الأول عربياً (المركز 22 عالمياً) ضمن القائمة المذكورة دولة الإمارات العربية المتحدة التي يتيح جواز سفرها لحامله دخول (164 دولة)، تلتها الكويت (المركز 56 عالمياً) ويتيح جواز سفرها لحامله دخول (91 دولة)، ثم قطر (60 عالمياً 85 دولة)، ثم البحرين (63 عالمياً 81 دولة)، ثم عُمان (67 عالمياً 76 دولة) بعدها السعودية (70 عالمياً 73 دولة)، ثم تونس (74 عالمياً 66 دولة)، ثم المغرب (79 عالمياً 61 دولة)، وبعدها موريتانيا (80 عالمياً 58 دولة)، تليها الجزائر والأردن (88 عالمياً 50 دولة)، ثم مصر (89 عالمياً 49 دولة)، ثم لبنان وليبيا (97 عالمياً 41 دولة).

ومثلما حافظت دول آسيوية وأوروبية، إضافة للولايات المتحدة وأستراليا، لسنوات طويلة على مراكز الصدّارة لأقوى جوازات السفر في العالم، حافظت كذلك دول عربية بعينها على ترتيبها في المؤخرة عالمياً.

فوفق المؤشر المذكور سابقاً، والذي يعتمد على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي، جاء في ذيل القائمة الجوازان العراقي والأفغاني (104 عالمياً) اللذان يمكنان حامل الواحد فيهما من السفر دون تأشيرة إلى 30 دولة، وذهب المركز قبل الأخير للجوازين السوري والصومالي (32 دولة)، وقبل ذلك جاء الجواز الباكستاني (33 دولة) واليمني (37 دولة) والإريتيري (38 دولة) والسوداني والفلسطيني (39 دولة) والليبي واللبناني (41 دولة).

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