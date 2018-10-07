حساء صيني قد يكون علاجاً فعالاً للخرف !

تُعد الأصناف المختلفة من الحساء من أكثر الأطباق شعبية في العالم وخاصة في الصين. لكن لعل واحداً منها يكون أكثر من مجرد طعام عادي حيث قد يتمكن من علاج الخرف.
قام علماء صينيون بإجراء دراسة على حساء يحتوي على ثلاثة مكونات كانت تستخدم في الطب الصيني التقليدي قبل أكثر من 3000 آلاف عام.
واكتشف العلماء أن هذه المكونات الثلاثة ( عشبة الجنكة ginkgo biloba / جذور الجنسنغ الآسيوي ginseng/ الزعفران saffron) قد تحمل علاجاً لمرض الخرف الذي يصيب الإنسان في مراحل متأخرة من العمر.
ويأمل العلماء أن يتمكنوا من مزج الحكمة القديمة في الطب التقليدي والأبحاث الصيدلانية الحديثة لتوظيف هذه المكونات في علاج مرض الخرف الوعائي vascular dementia
يقول مدير البحث في مركز شينواي للأبحاث السريرية : " إذا نجح هذا في علاج الخرف الوعائي سيكون ذلك مثالاً حقيقياً عن إمكانية تطور الطب التقليدي ".
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ويؤثر الخرف على أكثر من خمسين مليون شخص حول العالم. ورغم المحاولات الكثيرة خلال عقود، لم يتمكن العلماء من إيجاد علاج له أو حتى على الاقل إيجاد دواء يبطئ درجة تطوره مع الوقت.
ويوجد فقط خمسة أنواع من الأدوية التي تُستخدم عادة من أجل الزهايمر ومن الممكن أن تساعد على تخفيف أعراض الخرف بشكل ضئيل.
وتدخل الوصفات التقليدية للأعشاب الصينية في تركيبة العديد من الأدوية مثل أدوية الملاريا. ويعد كتاب " Huangdi Neijing " واحداً من أشهر الكتب في الطب الصيني القديم، وكان الطب الحديث اعتمد عليه في تركيب العديد من الأدوية في الوقت المعاصر.