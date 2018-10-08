كارثة بيئية جديدة إثر اصطدام سفينتي شحن تونسية وقبرصية في المتوسط

تسعى السلطات الفرنسية إلى احتواء كميات من الوقود المتسرب في البحر، إثر اصطدام سفينتي شحن تونسية وقبرصية، في البحر الأبيض المتوسط شمالي جزيرة كورسيكا.
وقال متحدث باسم البحرية الإقليمية الفرنسية إنه لم يصب أحد بجروح جراء الاصطدام الذي وقع يوم الاحد، فيما يبقى حجم التسرب بالتدقيق غير واضح.
وقد أرسلت السلطات الفرنسية سفناً إلى مكان الحادث وخبراء على متن مروحيات، كما أرسل خفر السواحل الإيطالي طائرة وثلاث سفن لمراقبة العملية، والمساعدة في احتواء الوقود المتسرب في البحر.
وقال المتحدث الفرنسي إن عدم وجود الرياح يعطي السلطات أملا في احتواء التسرب سريعا. وتعتبر عملية التنظيف جزء من ميثاق مشترك بين فرنسا وإيطاليا وموناكو، لمكافحة حوادث التلوث في المتوسط.
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