قال متحدث باسم رئيس الوزراء تيريزا ماي، الاثنين، إن بريطانيا لا يمكنها أن توافق على اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي، دون الحصول على إطار محدد لعلاقاتها المستقبلية.
وقال للصحفيين: "لا يمكن أن يكون هناك اتفاق انسحاب دون إطار مستقبلي محدد".
لندن-بريكست: لا اتفاق "دون الحصول على إطار محدد" للعلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي
وقال للصحفيين: "لا يمكن أن يكون هناك اتفاق انسحاب دون إطار مستقبلي محدد".
وتستأنف بريطانيا والاتحاد الأوروبي المحادثات هذا الأسبوع حول تفاصيل انسحاب بريطانيا من الكتلة وعلاقاتها المستقبلية.
كما يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، في محاولة لإبرام اتفاق لكن قد يتعين على أي اتفاق نهائي الانتظار حتى اجتماع خاص في تشرين الثاني/نوفمبر.
وبعد تعليقات أكثر إيجابية من الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات "بريكست"، قال المتحدث إن هناك فرقا بين الحديث المتفائل بشأن التوصل إلى اتفاق والحصول على اتفاق، داعيا مرة أخرى الكتلة إلى تغيير موقفها.
وقال: "من الجدير بالذكر أن هناك فرقا بين الأشخاص الذين يتكلمون بتفاؤل بشأن صفقة ما، ومن يتحدثون عن صفقة تشمل اتفاق الانسحاب والإطار المستقبلي". وأختتم بالقول: "لا تزال هناك قضايا كبيرة للعمل عليها".
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وكان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قد قال السبت، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية العام.
وقال توسك على هامش مؤتمر يعقد في مدينة كراكو البولندية: "سنحاول التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول... وأعتقد أن هناك فرصة للوصول إلى اتفاق بحلول نهاية العام".