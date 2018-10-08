موقع إلكتروني: المشتبه به الثاني في تسميم الجاسوس سكريبال طبيب في المخابرات الروسية

ذكر موقع (بيلينجكات) الإلكتروني الاستقصائي اليوم الاثنين أن روسياً ثانيا، تقول بريطانيا إنه مسؤول عن تسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته، طبيب عسكري في المخابرات العسكرية الروسية.
وقال الموقع الذي ينشر تقارير عن شؤون المخابرات إن الاسم الحقيقي للرجل، الذي اتهمته بريطانيا الشهر الماضي باسم ألكسندر بتروف، هو ألكسندر يفجينيفيتش ميشكين (39 عاما).
وكان مدعون بريطانيون اتهموا بتروف ورجلا آخر يدعى رسلان بوشيروف بمحاولة قتل سكريبال وابنته بغاز الأعصاب نوفيتشوك بمدينة سالزبري الإنجليزية في مارس آذار وعبروا عن اعتقادهم بأن المشتبه بهما استخدما اسمين مستعارين لدخول بريطانيا.
وقال الموقع الشهر الماضي إن بوشيروف كولونيل في المخابرات العسكرية الروسية يدعى أناتولي تشيبيجا.
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وردا على سؤال بشأن التقرير الذي نشره موقع (بيلينجكات)، قالت شرطة لندن إنها لن تعلق على توقعات الهوية الحقيقة للرجلين اللذين يواجهان اتهامات لكنها عبرت عن اعتقادها بأن الرجلين استخدما اسمين مستعارين.
وأضاف الموقع "عملية تحديد الهوية التي قام بها موقع بيلينجكات شملت مصادر مفتوحة متعددة وشهادات من أفراد على معرفة بالشخص فضلا عن نسخ من وثائق تعريف شخصية منها نسخة ممسوحة ضوئيا لجواز سفره".
وأشار إلى أنه لم يتسن معرفة رتبة ميشكين العسكرية في المخابرات الروسية.
وتنفي روسيا تورطها في واقعة تسميم سكريبال وابنته. وقال الرجلان إنهما سائحان سافرا إلى لندن جوا للاستمتاع وكانا في سالزبري لزيارة كاتدرائيتها.