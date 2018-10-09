اكتشف علماء أثار سكينا مصنوعا من ضلع حيوان يعود تاريخه إلى 90 ألف سنة في كهف دار السلطان الواقع على بعد حوالي 260 كم من الساحل الأطلسي في المغرب. ويثبت هذا الاكتشاف بعد التحاليل التي أجريت على السكين داخل وخارج المملكة أن أسلافنا في شمال أفريقيا كانوا يصنعون "أدوات مبتكرة من عظام الحيوانات" في وقت أبكر مما كان يعتقد في السابق وقبل أكثر من 40 ألف سنة من حقبة الإنسان البدائي.
العثور على سكين في المغرب يعود تاريخه إلى 90 ألف سنة
العثور على سكين في المغرب يعود تاريخه إلى 90 ألف سنة
ويعد العظم أقدم أداة "متقدمة تقنياً" استخدمتها الحضارة الإثيوبية التي تنتمي إلى العصر الحجري الوسيط والتي عاشت في شمال أفريقيا خاصة في جبال الأطلس. وقد صنعت هذه الحضارة أدوات مميزة باستخدام الأشياء المتوفرة في المناطق شبه الصحراوية، ما يشير إلى أن صناعة "متقدمة" فريدة من نوعها قد تطورت في تلك المنطقة خلال مختلف الحقبات.
وقال الخبراء إنهم توصلوا إلى أدلة تثبت أنه تم إعادة تصميم العظم وتشكيله وصقله ليصبح سكينا.
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