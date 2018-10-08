رجل أعمال إماراتي يبني في الصين أكبر منتجع مغلق للتزلج في العالم

يخطط رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، لبناء منتجع مغلق للتزلج، في شنغهاي الصين.
المنتجع الذي سيُبنى في منطقة بودونغ وهي المنطقة الأحدث في المدينة، وسيحمل اسم "وينستار شنغهاي"، وسيكون أكبر بثلاثة أضعاف من نسخته الإماراتية "سكاي دبي"، بحسب موقع منتدى الاقتصاد العالمي.
ومن المفترض أن يكون وينستار أكبر منشأة ترفيهية داخلية للتزلج في العالم، ليتخطى Wanda Indoor Ski and Winter Sports Resort، في مدينة هاربين الشمالية.
مساحة المنتجع الجديد حوالي مساحة 90 ألف متر مربع، وسيحتوي على 3 منحدرات للتزلج، بالإضافة إلى إمكانية القيام بـ 25 نشاطا ترفيهيا لغير المتزلجين، بحسب المخطط الذي وُضع عام 2017، وقد أُضيفت هذه الأنشطة لأن نسبة كبيرة من الصينيين قد يفضلونها، خاصة وأن 1% منهم جربوا التزلج على الجليد سابقا.
ويعتبر هذا المنتجع إحدى المبادرات التي تستهدف الطبقة المتوسطة في البلد، فبعد عمليات تصحيح السوق في الصين، والنمو الاقتصادي الفريد الذي تشهده البلاد، اتسعت هذه الطبقة، خلال العقدين الأخيرين.
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فقد ازداد عدد الأشخاص المصنفين في الطبقة المتوسطة ليصل إلى 700 مليون شخص حتى عام 2020، بينما كانوا حوالي 80 مليون فقط في العام 2002، مع العلم أن عدد سكان الصين حاليا 1.38 مليار نسمة.
فتغيير معايير الحياة في الصين انتشل 600 مليون شخص من الفقر، وغيرت من عادات الانفاق في البلد، وفتحت أسواقا جديدا لتتماشى مع احتياجات الناس، واهتماماتهم، ومن بينها الرياضة والترفيه.
أحد المنحدرات الذي سيُبنى في هذا المنتجع سيحمل مواصفات أولمبية بهدف التدريب، حيث تسعى الحكومة الصينية لزيادة الاهتمام بالرياضات الشتوية، ليصل عدد المشاركين فيها إلى 300 شخص بحلول عام 2025، أي قبل ثلاث سنوات من إستضافة الصين الألعاب الأولمبية في بكين عام 2022.