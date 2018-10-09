دراسة: الألمان يهدرون 1.7 مليون طنا من الخبز سنويا

نشرت المنظمة البيئية "وورلد وايد فاند فور ناتشر" دراسة، هذا الأسبوع، تقول إن ألمانيا تهدر كمّا هائلا من الأغذية المخبوزة، تصل إلى نحو 1.7 مليون طنا سنويا.

ولطالما اُعتبر الخبز في ألمانيا مكونا غذائيا رئيسا، إذ يتناوله حوالي 90 في المئة من الناس، بحسب الدراسة.

كما أن ثقافة الخبز في ألمانيا باتت رسمية، عندما صنفتها منظمة "أونيسكو"، عام 2014، كـ"تراث ثقافي مادي"، إذ يوجد في البلاد 3.200 نوعا مختلفا مسجلا من الخبز.