كم "وجه بشري" يمكن للعقل أن يحتفظ به في ذاكرته القصيرة والطويلة ؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن عقل الإنسان يمكنه تذكر ما يصل إلى 100 ألف وجه، بينما تصل قدرة الشخص العادي، صاحب الذاكرة الضعيفة، على استدعاء نحو 5000 وجه لأشخاص مختلفة.
للمرة الأولى، خلص علماء النفس إلى طريقة مبتكرة لتقدير عدد الوجوه التي يمكن للشخص الاحتفاظ بها في ذاكرته. وضمت الدراسة وجوه الأشخاص المقربين والوجوه المألوقة مثل وجوه المشاهير والسياسيين. وطور فريق من جامعة يورك، وهي إحدى الجامعات البريطانية الواقعة في مدينة يورك في بريطانيا، تقنية مختبرية مبنية على نظرية تسمى التعرف والتذكر والتي أظهرت أن جميع العقول البشرية يمكنها الاحتفاظ في ذاكرتها بوجوه من 1000 إلى عشرة آلاف شخص.