هل يطيل الصيام العمر؟

أصبح الصيام المتقطع حمية شعبية، يعمد فيها الناس على الصوم أيام قليلة خلال الأسبوع، ويتناولون كميات بسيطة من الطعام في بقية الأيام.

والصيام هو عادة مارسها البشر منذ القدم، في الغالب تكون الظروف إجبارية، حيث كان القدماء يعيشون أوقات وفرة وأوقات قحل وندرة، فكانوا يمارسون الصوم في هذه الأوقات.

ومن المعروف أن خلايا الجسم يمكنها أن تعمل وتتأقلم تحت الظروف القاسية، بحسب موقع qz.

مجموعة من طلاب الطب والباحثين حاولوا دراسة ما إذا كان الصيام يساعد الخلايا كي تصبح أكثر مقاومة للتلف، في حالة فقدان الوزن، وهل تقوم هذه الفوائد على الإجهاد المؤقت الذي يسببه الصيام في الخلايا؟

الصوم المتقطع قد يساعد على العيش لمدة أطول

حاول العلماء دراسة الفوائد الصحية المحتملة من التحكم بتناول السعرات الحرارية، وهنالك نظرية تقول بأن هذه الفوائد مرتبطة بانخفاض نسبة السكر في الدم، الناتجة عن الصيام، وهو ما يدفع الخلايا إلى العمل بجد لاستخدام أشكال أخرى من الطاقة.

وقد تبين أن القرود من إحدى الفصائل، والذين يتناولون 70% من السعرات الحرارية العادية، يعيشون فترات أطول، ويتمتعون بصحة أفضل، هذه العوامل المضادة للشيخوخة، موجودة أيضا عند حيوانات تعتمد على نظام غذائي متقطع، بالتناوب بين أيام من الأكل العادي، وأيام يتم فيها تقييد السعرات الحرارية، وقد اكتشف العلماء بعض هذه التأثيرات في البشر مؤخرا.

لكن من غير الواضح للآن لماذا للصيام المتقطع فوائد في مكافحة الشيخوخة؟، وهو سؤال اعتبره البعض معقد، بسبب حقيقة أن الصيام في جميع الدراسات، أدت إلى فقدان الوزن، وفوائد فقدان الوزن قد تطغى على الفوائد الأخرى التي يتم الحصول عليها من الصيام.

هل فعلا يصلح الصيام الخلايا التالفة؟

إحدى الطرق التي يمكن أن تتلف بها الخلايا هو عند تعرضها للإجهاد التأكسدي، وإصلاح هذه الخلايا في هذه الحالة مفيد ضد الشيخوخة، ويحدث هذا الاجهاد عندما يتم انتاج كميات كبيرة من الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة، والتي تحمل إلكترونا ضعيفا.

ومع أن الصوم قد يساعد خلايانا على محاربة الأضرار الناجمة عن هذه العملية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى كيفية حدوث هذا.

الانتقال ما بين تناول الطعام بشكل طبيعي والصيام، سيعرض الخلايا لمستويات أقل من الغلوكوز – نسبة السكر في الدم – ما يجبرها على استخدام مصادر أخرى للطاقة، كالأحماض الأمينية، هذا يدفع الخلايا لتبدأ بالمحاولة للبقاء على قيد الحياة، لإزالة الميتوكندريونات، أو ما يسمى بالعربية بالمتقدرة، (وهي عضيات دقيقة مسؤولة عن توليد الطاقة داخل الخلية)، واستبدالها بأخرى صحية، وهو ما سيقلل من إنتاج الجذور الحرة على المدى الطويل.

كما يمكن القول بأن الصيام قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في إنتاج الجذور الحرة في وقت مبكر أثناء الصيام.

هل يحارب الصيام الشيخوخة؟

لفهم كيف يجعل الصيام الخلايا أقوى، تم اخضاع 24 شخصا لنظام غذائي متقطع، على فترتين، كل منهما 3 أسابيع، خلال فترة الصيام الأولى تناول المشاركون حمية معينة، وفي الثلاثة أسابيع الثانية اتبعوا نظاما غذائيا تناولوا فيه مكملات عن طريق الفم من فيتامينات سي وإي، وكلاهما مضاد للتأكسد، بحسب موقع qz.

وبهدف التركيز على كيفية تأثر الخلايا المتقطعة بالصيام، وليس فقط فقدان الوزن، فقد تناول المشاركون 175% أكثر من السعرات الحرارية التي اعتادوا تناولها بشكل يومي، و25% من الكمية اليومية المعتادة، خلال أيام صيامهم، لمنع فقدان الوزن، وتم متابعة وجبات أفراد الدراسة، حيث تناولوا الوجبات السريعة كالشطائر والمعكرونة والآيس كريم.

وتم أخذ عينات دم قبل البدء بالنظام الغذائي وبعدها، للمقارنة بين مستويات الاجهاد التأكسدي وأداء الخلايا.

وفي الفترة الأولى للتجربة حاول الباحثون معرفة ما إذا كان الصيام سيزيد من الإجهاد التأكسدي، في خلايا أفراد العينة، ولتقصي ما إذا كان هذا الاجهاد سيؤدي إلى خلايا أقوى وأكثر مرونة.

وفي فترة الصيام الثانية حاول الباحثون معرفة ما إذا كان تناول مضادات الأكسدة من شأنه أن يمنع الجذور الحرة التي يسببها الصيام، من أن تصبح أكثر مرونة، وبمعنى أدق فقد حاول الباحثون معرفة ما إذا كان فيتامين سي وإي سيحميان الخلايا ويقويانها.

وقد تم التوصل إلى أنه تمت الاستجابة للصيام، فقد أنتجت الخلايا جين يسمى SIRT3، الذي يساعد على إيقاف إنتاج الجذور الحرة، وتحسين عمليات إصلاح الخلايا، كما لوحظ تراجع مستويات الأنسولين، بمعنى أن أجسام المشاركين كانت أكثر استجابة لهذا الهرمون.

ومن الملاحظ أيضا أنه عندما تناول المشاركون مكملات غذائية، اختفت فوائد الصيام، كون الخلايا كانت محمية بشكل نسبي من مواجهة أي اجهاد تأكسدي قد يسببه الصيام، بمعنى أنها لم تستجب عن طريق زيادة الدفاعات الطبيعية، وخلص الباحثون إلى أن الصيام فكرة جيدة لأجسامنا.