صندوق النقد الدولي: الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستُفقر العالم أكثر

حذر صندوق النقد الدولي من أن حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين تنذر بجعل العالم أكثر فقرا وأكثر خطورة، مخفضا من توقعات نسبة النمو للعام الحالي وكذلك العام المقبل 2018/2019.
وصدرت التحذيرات تزامنا مع انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في جزيرة بالي الإندونيسية.
كما أشار صندوق النقد إلى المخاطر المحيطة بعملة بعض البلدان الصاعدة، ويتوقع نموا بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الخام بالنسبة للسنتين المذكورتين.
وقال موريس أوبسفيلد المسؤول في صندوق النقد إن النمو الاقتصادي العالمي متين مقارنة لما كان عليه الحال خلال هذه العشرية، ولكن يبدو أنه بلغ حده.
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ويضيف أوبسفيلد القول إن السياسة التجارية تعكس سياقا سياسيا، والسياق السياسي بدوره غير مستقر في عديد البلدان، وهو ما يمثل مخاطر إضافية.
وبين أوبسفيلد انه عندما تتواجه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وهما الولايات المتحدة والصين، فإن ذلك يخلق وضعا سيعاني فيه الجميع، وإن النمو أصبح غير متكافئ منذ ستة أشهر.
وكان صندوق النقد الدولي أثار هذه المخاوف في الربيع الماضي، مشيرا إلى الأداءات الجمركية التي اعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على سلع شركائه، ومنهم بصفة خاصة الصينيين، وقد أضحت واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار تخضع منذ ذلك الوقت للضرائب الديوانية الإضافية، فيما ردت بيكين من جانبها بفرض ضرائب على سلع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار.
وفي الوقت الراهن تبلغ نسبة النمو لسنة 2018 في الولايات المتحدة 2.9% فيما تبلغ نسبتها 6.6% في الصين. ولكن صندوق النقد الدولي يرى أن النمو سيتباطأ سنة 2019 إلى نحو 2.5% بالنسبة إلى الولايات المتحدة و6.2% بالنسبة للصين.
ويؤكد الصندوق أنه ينبغي تجنب السياسيات الحمائية، والبحث عن حلول تحث على التعاون للنهوض بالتجارة والخدمات، للمحافظة على النمو العالمي.