ترامب سينتظر لما بعد انتخابات الكونغرس القادمة للقاء كيم جونغ أون

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن ثاني اجتماع قمة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سينعقد بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ولاية ايوا للمشاركة في تجمع سياسي "ستكون (القمة) بعد انتخابات التجديد النصفي. لا يمكنني أن أغادر الآن".
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