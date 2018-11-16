هل فقد كيم جونغ أون صبره ليأمر بتجربة سلاح جديد؟

يتساءل المتتبعون عما يفعله الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حاليا وهل بدأ يفقد صبره من عدم التأكد من مستقبل بلاده بشأن نزع الأسلحة النووية بما أن النقاش أن الولايات المتحدة لم تحدد أي إطار زمن للمناقشات حول هذا الملف؟ الجواب قدمته الجارة كوريا الجنوبية، حيث يشير بعض الخبراء إلى أن الزعيم الكوري الشمالي متوتر لعدم تحديد الإطار الزمني للمناقشات مع واشنطن وهذا ما يفسر الرسالة الحربية التي بعث بها كيم جون أون الجمعة.