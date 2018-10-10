قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس اختيار دينا باول، المسؤولة التنفيذية في بنك غولدمان ساكس والمستشارة السابقة بالبيت الأبيض، سفيرة جديدة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بدلا من نيكي هيلي التي قررت الاستقالة. ونفى ترامب تكهنات بأنه سيرشح ابنته إيفانكا للمنصب.
من هي دينا باول ذات الأصول المصرية التي قد تأخذ مكان نيكي هيلي في الأمم المتحدة؟
من هي دينا باول ذات الأصول المصرية التي قد تأخذ مكان نيكي هيلي في الأمم المتحدة؟
كان ترامب يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض بعد ساعات من إعلان استقالة هيلي بحلول نهاية العام. وقال الرئيس الأمريكي إن هيلي ستساعده في الاختيار النهائي لمن سيحل محلها.
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وشغلت باول واسمها الكامل دينا حبيب باول، وهي من أصول مصرية، في العام الأول لإدارة ترامب منصب نائبة مستشار الأمن القومي للاستراتيجية، وكانت طرفا مهما في المساعي الدبلوماسية في الشرق الأوسط. وفي وقت سابق هذا العام عادت إلى غولدمان ساكس حيث كانت تعمل لأكثر من عقد. ووفقا لكلية كنيدي بجامعة هارفارد التي تُدَرِس فيها، فقد كانت مسؤولة كبيرة بالخارجية في إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو. بوش.
وزادت التكهنات بأن إيفانكا ترامب ستتولى المنصب بعد أن أشادت هيلي بها وبزوجها جاريد كوشنر، عندما كانت تناقش استقالتها في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء. لكن ترامب أبلغ الصحفيين في البيت الأبيض بأنه رغم أن إيفانكا ستكون رائعة في المنصب، فإنه سيواجه اتهامات بالمحسوبية إذا اختارها.