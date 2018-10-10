كشف موقع مؤشر هنلي للجوازات امتيازات مجموع جوازات سفر دول العالم وأقواها للعام 2018. واحتل الجواز الياباني المرتبة الأولى، وأضحى اليابانيون الأكثر حظا في العالم بتمتعهم بتأشيرات مجانية أو آلية، حال وصولهم إلى البلد المستضيف في نحو 190 بلدا.
اليابان أولا والعراق أخيرا في تصنيف جوازات السفر.. اعرف ترتيب بلدك
اليابان أولا والعراق أخيرا في تصنيف جوازات السفر.. اعرف ترتيب بلدك
واحتلت سنغافورة المرتبة الثانية لتمتع مواطنيها بزيارة 189 بلدا بالتأشيرة المجانية، تليها مباشرة كل من ألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة، لتمتع مواطني كل بلد من تلك البلدان بمجانية التأشيرة عند زيارة 188 بلدا.
وشمل ترتيب الجوازات العشر الأوائل المتبقية دولا من أوروبا، إضافة إلى ماليزيا التي فتح المجال أمام مواطنيها لدخول 180 بلدا. واحتلت الولايات المتحدة الموقع الخامس والتمتع بالدخول المباشر إلى 186 بلدا.
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وحلت الإمارات العربية في الرتبة 21، مع إمكانية دخول مواطنيها المباشر إلى 161 بلدا، وهي الأولى عربيا، تليها الكويت في المرتبة 55 ومجال مفتوح أمام مواطنيها نحو 93 بلدا ثم قطر في المرتبة 60 والدخول مفتوح باتجاه 85 بلدا.
وحلت البحرين في المرتبة 64 وسلطنة عمان في المرتبة 67 والسعودية في المرتبة 70، وحلت تونس في المرتبة 75 والمغرب في المرتبة 80 وموريتانيا في المرتبة 83، وحلت تشاد في المرتبة 88 والجزائر والاردن في المرتبة 91 ومصر في المرتبة 91.
واحتلت جيبوتي المرتبة 96 واحتلت ليبيا ولبنان المرتبة 100، فيما احتلت السودان وايريتريا وفلسطين المرتبة 102 واحتلت اليمن المرتبة 103.
أما المرتبة الأخيرة 106 فآلت إلى كل من العراق وأفغانستان، مسبوقتين بالصومال وسوريا في المرتبة 105.
والملاحظ أن من بين جميع جوازات دول العالم، أن الجواز الصيني شهد تقدما ملحوظا من حيث الترتيب خلال السنوات الأخيرة، فرغم احتلاله المرتبة 71 فإنه استطاع تجاوز 14 سلما، خلال عام واحد.
ويعتمد تصنيف مؤشر هنلي للجوازات على البيانات الخاصة باتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا)، الذي يحتفظ بأكبر بيانات لمعلومات السفر في العالم.