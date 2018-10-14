عاجل

عاجل

العراق

36 ألف عراقي تقدموا لوظيفة وزير في الحكومة الجديدة

تقرأ الآن:

36 ألف عراقي تقدموا لوظيفة وزير في الحكومة الجديدة

36 ألف عراقي تقدموا لوظيفة وزير في الحكومة الجديدة
@ Copyright :
رويترز
حجم النص Aa Aa

حقيبة وزير تبحث عن صاحبها.

نهج جديد للتوزير تبناه رئيس الحكومة العراقية الجديد، مطلقا حملة توظيف لجذب وزراء جدد للانضمام للتشكيل الوزاري الجديد الذي يعمل عليه.

خلاصة النتائج النهائية للترشيح على منصب (وزير) عن طريق البوابة الالكترونية: • تم اغلاق البوابة الالكترونية في الموعد...

Publiée par ‎عادل عبد المهدي Adil Abd Al-Mahdi‎ sur Vendredi 12 octobre 2018

عادل عبد المهدي المرشح لمنصب رئيس الوزراء العراقي وقد رحب المبادر بهذه الخطوة بطلبات أشخاص من ذوي الخبرة والتخصصات والخبرة العملية، للانضمام لفريقه الوزاري، في خطوة تعتبر محاولة لتشكيل حكومة من التكنوقراط لا يقعون فريسة الخلافات السياسية والعرقية التي أثرت على البلاد.

أحصاءات عن نتائج اليوم الأول من فتح بوابة الترشيح لمنصب (وزير) حتى نهاية يوم الثلاثاء 9 تشرين الأول - بلغ عدد المسجلين...

Publiée par ‎عادل عبد المهدي Adil Abd Al-Mahdi‎ sur Mercredi 10 octobre 2018

الطريف بالموضوع أن 36006 مواطن عراقي تقدموا للوظيفة المعروضة، مع العلم أن حوالي 9317 فقط تقدموا بجميع الوثائق المطلوبة، والتي نشرها على صفحته على فيسبوك، حيث ألمح إلى أن 97% من هؤلاء مستقلون سياسيا، و15% منهم من النساء، كما أنهم ينحدرون من مختلف المحافظات العراقية، بحسب weforum.

وتضمنت الخانات التي ملأها المتقدمون أسئلة حول أفكارهم حول القيادة الناجحة واقتراحات وحلول عملية لمشاكل البلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم بيان عن طبيعة لقاءات السيد رئيس الوزراء المكلف قبل نيل ثقة مجلس النواب يعلن السيد عادل عبد...

Publiée par ‎عادل عبد المهدي Adil Abd Al-Mahdi‎ sur Lundi 8 octobre 2018