إذا كنت من عشاق كيم كارداشيان فإحذر من البحث عن اسمها على الإنترنت

إذا كنت من عشاق نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، فيجب عليك توخي الحذر عن استخدام المحركات البحثية على الانترنت للبحث عن أخبارها هي وزوجها مغي الراب الشهير كاني ويست أو حتى شقيقاتها.
احتل اسم كارداشيان الصدارة من حيث مستويات خطورة البحث عن معلومات عبر الشبكة العنكبوتية في المملكة المتحدة خلال العام 2018.
قالت إحدى شركات الأمن الإلكتروني إن كارداشيان هي أكثر المشاهير خطورة لدى البحث عن معلومات حولها على شبكة الإنترنت في المملكة المتحدة خلال عام 2018.
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عادة ما يرتبط اسم النجمة بروابط خبيثة من شأنها أن تخترق هاتفك أو حاسبك الآلي. العام الماضي حذر العاملون على أمن الشبكة من البحث عن اسم المغني البريطاني كريغ ديفيد الذي احتل المركز الأول ضمن قائمة المشاهير الذين تسفر نتائج البحث عنهم عن روابط لمواقع خبيثة.
ويستخدم مجرمو الإنترنت أسماء المشاهير لمحاولة خداع المستخدمين للنقر على الروابط التي تنقلهم إلى مواقع من شأنها أن تقوم بتحميل برامج ضارة أو سرقة المعلومات الشخصية وكلمات المرور أو التنصت على جوالك.
ومن أهم نصائح الأمن الإلكتروني حول كيفية الابتعاد عن المواقع الخبيثة هو التحديث المستمر لتطبيقات وبرامج مكافحة الفيروسات.