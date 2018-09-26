هل تذكرون الشرطية الدنماركية التي احتضنت مُنقبة؟.. يجري التحقيق معها

قالت هيئة الفصل في الشكاوى بالشرطة الدنمركية يوم الأربعاء إن تحقيقات تجرى مع شرطية احتضنت سيدة منقبة أثناء مظاهرة في كوبنهاغن ضد حظر غطاء الوجه.

والتقط مصور من رويترز صورا للواقعة في أول أغسطس/ آب فيما بدا أن المحجبة كانت تبكي عندما بدأ سريان حظر غطاء الوجه في الأماكن العامة على مستوى البلاد.

وقال ماركوس كنوت النائب بالبرلمان عن حزب الأحرار المناهض للمهاجرين وهو الحزب الأكبر في الحكومة "الصورة جعلت من الشرطة فاعلا بشكل غير إرادي في جدل سياسي في غاية الحساسية ما كان يتعين أن تشارك فيه".