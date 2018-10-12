ألمانيا توافق على تسليم بلغاريا المشتبه به في مقتل واغتصاب الصحفية فيكتوريا مارينوفا

وافقت السلطات الألمانية على تسليم المشتبه فيه فى اغتصاب وقتل الصحفية التليفزيونية البلغارية، فيكتوريا مارينوفا، حسبما ذكر المدعى العام فى مدينة سيللى (شمال بلغاريا)، الجمعة.
وقال المدعي إن البلغاري سيفيرين كراسيميروف (20 عاما)، الذي اعتقل في ألمانيا، وافق على إجراء مستعجل، ما يعني أنه ينبغي أن يرسل إلى بلغاريا للمحاكمة في غضون 10 أيام.
وأثار مقتل مارينوفا الوحشي جدلا حول مدى حرية الصحافة في دول البلقان، وأيضا، حقوق الصحفيين في العمل على التحقيقات الصحفية.
كما أضاف المدعي العام أن كراسيميروف نفى نيته قتل الضحية أو اغتصابها أو سرقتها.
واعترف بضرب امرأة لم يكن يعرفها في حديقة على ضفاف نهر الدانوب في مدينة (روسي) البلغارية، ثم قام برميها في الأدغال تحت تأثير الكحول والمخدرات.
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ومن المتوقع ان يحضر مئات الأشخاص جنازة مارينوفا (30 عاما)، في مسقط رأسها يوم الجمعة.