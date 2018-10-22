الشرطة الهندية تحقق بمقتل شاهد رئيسي في قضية اغتصاب راهبة

تحقق الشرطة الهندية في مقتل أحد الشهود في قضية تتعلق باغتصاب مزعوم لراهبة من قبل أسقف كاثوليكي، بعد العثور على جثة الشاهد، وهو كاهن كان قد أدلى بتصريح إلى الشرطة ضد الأسقف، يوم الاثنين.

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تعاني فيه الجالية المسيحية في الهند من سلسلة من القضايا، بما في ذلك اعتقال خمسة قساوسة في آب/ أغسطس بسبب مزاعم بالاعتداء الجنسي.

وقالت الشرطة ان جثة كورياكوس كاتوثارا، وهو كاهن كاثوليكي قالت الشرطة انه تحدث اليهم عن المطران فرانكو مولاكال، عثر عليها في غرفته في كنيسة بولاية البنجاب الشمالية.

وقال اشرو رام وهو مسؤول كبير في شرطة ولاية البنجاب في منطقة داسووا "لم تكن هناك علامات دم في جسمه ونحن نحقق في سبب الوفاة."

تم إلقاء القبض على مولاكال ، أسقف أبرشية جالاندهار في ولاية البنجاب ، في ولاية كيرالا الجنوبية الشهر الماضي بتهمة اغتصاب راهبة.

وكانت راهبة ولاية كيرالا قد اتهمته باغتصابها مراراً وتكراراً خلال فترة سنتين.

قبل إلقاء القبض عليه، قبل الفاتيكان طلبًا من الأسقف ليعفى مؤقتًا من واجباته الرعوية.

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ولم يدلي مولاكال أو محاموه بأي تعليق علني منذ اعتقاله رغم أنه نفى هذه الاتهامات في مقابلات مع وسائل الإعلام.

ولم يرد على الفور على طلبات البريد الإلكتروني التي تطالب بالتعليق يوم الاثنين.

وقالت أبرشية جالاندهار في بيان على موقعها على شبكة الانترنت ان مولاكال عبر عن حزنه "للوفاة المفاجئة" لكاتوثارا.

وتواجه الكنيسة الكاثوليكية فضائح الاعتداء الجنسي حول العالم في الولايات المتحدة وشيلي وأستراليا وألمانيا وبلدان أخرى.