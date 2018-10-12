جوائز "ريجيو ستارز" للمشاريع الأوروبية المبتكرة تشجع خلق الوظائف وتحسين حياة المواطنين

خمسة مشاريع من جميع أنحاء أوروبا فازت كل منها بجائزة "ريجيو ستارز" لما قدمته من أفكار مبتكرة في مجال خلق الوظائف وتحسين حياة المواطنين على الصعيد الإقليمي. تعرفوا على ثلاثة منها...

في حفل توزيع الجوائز في العاصمة البلجيكية بروكسل، احتفلت مفوضية المناطق الأوروبية أيضاً بمرور ثلاثين عاماً على سياسة التماسك للاتحاد الأوروبي.

اخترنا لكم ثلاثة مشاريع فائزة بهذه الجائزة. إحداها فاز عن فئة تحقيق الاستدامة بفضل خفض انبعاثات الكربون هو مشروع لإعادة تدوير القطن من منطقة هيلسنكي الفنلندية. إنه مشروع TeKiDe.

مارغو ماتانين واحدة من مؤسسي هذا المشروع صرحت قائلة "إننا نحاول تعزيز الاقتصاد الدائري والاداة التي نستخدمها هي نوع جديد من تكنولوجيا انتاج المنسوجات".