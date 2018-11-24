مراهقان يسرقان طائرة ويحلقان بها فوق طريق سريع بولاية يوتا الأمريكية

قال مسؤولون إن مراهقين سرقا طائرة صغيرة في منطقة ريفية في شرق ولاية يوتا الأمريكية وحلقا بها على ارتفاع منخفض فوق طريق سريع ثم هبطا في مطار محلي قبل القبض عليهما.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة وينتاه في بيان إن المراهقين ويبلغان من العمر 14 و15 عاما سرقا الطائرة أحادية المحرك من مهبط طائرات خاص في بلدة جنسن الصغيرة في شمال شرق يوتا.