كشف قصر باكنغهام عن صور العائلة المالكة البريطانية خلال حفل زفاف الأميرة أوجيني حفيدة الملكة اليزابيث الثانية وتاسع أميرة في ترتيب تولي العرش البريطاني والذي أقيم الجمعة في قلعة وندسور.
شاهد: الصور الرسمية لزفاف الأميرة أوجيني حفيدة الملكة إليزابيث الثانية
شاهد: الصور الرسمية لزفاف الأميرة أوجيني حفيدة الملكة إليزابيث الثانية
وحضر الزفاف الملكي مشاهير وأفراد العائلة المالكة في بريطانيا بما في ذلك الأمير هاري وزوجته ميغان اللذان تزوجا في نفس المكان في أيار/ مايو الماضي، والأمير وليام وزوجته كايت.
وتزوجت يوجيني وجاك بروكسبانك وهو من تاجر نبيذ في حفل تقليدي في كنيسة سانت جورج التي تعود للقرن الخامس عشر، ثم قام الزوجان بجولة في عربة مفتوحة تجرها الخيول في وندسور قبل بدء حفل استقبال في القلعة بضيافة الملكة.
ارتدت الأميرة أوجيني فستان سهرة من الحرير في حفل الاستقبال المسائي الخاص عقب حفل الزفاف الرسمي، بالإضافة إلى أقراط من الألماس والزمرد وربطة شعر خاصة بالملكة إليزابيث الثانية ورثتها عن الملكة فيكتوريا.
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