زوجة الأمير هاري تتجاوز التقاليد الملكية البريطانية وتغلق باب السيارة بيدها

تسببت دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري في إحداث ضجة في بريطانيا هذا الأسبوع بعد أن أغلقت بيدها باب السيارة، الأمر الذي عُدّ تجاوزاً لبروتوكولات العائلة الملكية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ماركل وصلت بمفردها إلى الأكاديمية الملكية للفنون لحضور حدث فني، وبعدما نزلت من السيارة وصافحت الرجل الذي كان في استقبالها، أغلقت باب السيارة بيدها، الأمر الذي أثار دهشة لدى الجمهور، ذلك أن أفراد العائلة الملكية وفي مقدمتهم الأمير تشارلز لا يقومون بعديد من الأمور في حياتهم اليومية، ومنها قيامهم بإغلاق السيارة بعد النزول.