النمسا والسويد يتألقان في ثاني أيام جائزة كانكون الكبرى للجيدو

عرف اليوم الثاني من جائزة كانكون (المكسيك) الكبرى للجيدو تألق النمساوية ميكائيلا بوليرس، حيث ظهرت بلياقة بدنية عالية ومستوى قوي وكانت أفضل رياضية في وزن أقل من 70 كيلوغراما.

بوليرس التي سبق لها الحصول على ميداليتين برونزيتين خلال مسابقات البطولة العالمية توّجت بمعدن الذهب بعد فوزها في النهائي بواسطة حركة آيبون على البلجيكية غابرييلا ويلامس حاملة برونزية بطولة العالم للشباب في 2017. ويعتبر هذا اللقب العالمي هو الأول لهذه الرياضية الواعدة.

ميكلائيلا بوليرس قالت عن هذا التتويج: "أنا سعيدة جدا لأنني فزت، حصول ماغدا على الميدالية الذهبية كان بمثابة المحفز الكبير لي، أنا سعيدة".