موغريني: دول الاتحاد الأوروبي تتوقع تحقيقا "شفافا" في قضية خاشقجي

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن جميع الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي متفقون بالإجماع ويتوقعون "الشفافية" في التحقيق حول اختفاء الصحفي السعودي البارز، جمال خاشقجي.
وأمر العاهل السعودي، الملك سلمان، الاثنين، بإجراء تحقيق داخلي في قضية اختفاء الصحافي.
ومن المقرر أن يقوم الفريق التركي - السعودي المشترك بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول، المكان الذي شوهد خاشقجي أمامه للمرة الأخيرة في الثاني من الشهر الجاري.
وقالت موغريني: "تحدثنا عن ذلك مع وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ 28، وكان هناك إجماع كامل حول الطاولة على حقيقة أننا نتوقع الشفافية.
وأضافت: "نحن نتوقع الوضوح الكامل من التحقيقات التي ستقوم بها السلطات السعودية بالتعاون الكامل مع السلطات التركية".
"عقوبة صارمة"
وأثارت القضية ردود فعل دولية، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "بعقوبة صارمة" إذا تبين أن خاشقجي قتل في القنصلية، فيما دعا الحلفاء الأوروبيون إلى "تحقيق موثوق به" ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
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وقال ترامب إنه تحدث مع الملك سلمان حول خاشقجي، وأنه أرسل وزير الخارجية مايك بومبيو لمقابلة الملك على الفور.