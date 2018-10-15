برمجيات تحديث غير آمنة قد تستولي على جهازك وحساباتك

تحديث زائف لبرمجيات مستخدمة على نطاق واسع قد يستولي على أجهزة الكمبيوتر، وفقاً لتقرير صادر عن شركة "بالو ألتو نتووركس" للأمن السيبراني.

تدّعي بعض البرمجيات الخبيثة أنها لأدوبي فلاش - الذي يقوم البرنامج بتحديثه - ولكنها تحتوي على كود لـ cryptojacking ، وهو المصطلح المستخدم للجهود التي تسهدف الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر بهدوء، ومن ثم تسخير قوتها في حالات cryptocurrencies مثل bitcoin.

وأعلن براد دنكان، وهو محلل أمن المعلومات للشركة، اكتشافه يوم الخميس في مدونة.

وحسب دونكان فإنه "في وقت مبكر من آب (أغسطس) 2018، استدعت بعض العينات التي تنتحل تحديثات الفلاش إخطارات منبثقة من مثبت Adobe الرسمي، حيث قد لا يلاحظ الضحية المحتملة أي شيء خارج عن المألوف، خلال عملية التحديث". فيتعرض إلى اختراق في جهازه..

برمجيات خبيثة

وعادة ما يستهدف قراصنة الشبكات من المحتالين عبر هذه المواقع نشر برمجيات خبيثة في الجهاز، لغرض سرقة البيانات الشخصية والاستحواذ على الأموال.

ويمكن لهذه الروابط أيضاً أن تقود المستخدم إلى بوابات دفع إلكتروني غير سليمة أو مواقع زائفة.

تحديث البرامج والحذر في الاتصال

وينصح عادة بضرورة تحديث برامج المتصفح على الأجهزة الإلكترونية، حيث إن عملية تحديثها الدائم توفر ميزة حماية إضافية للمواقع المشبوهة والمزيّفة. ,استخدام المواقع الإلكترونية الحقيقية والآمنة، عبر كتابة عناوينها بدلاً من الضغط على روابط. lu تجنب الاتصال بأي شبكة «واي فاي» عامة غير موثوق بها.

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وقال راج ساماني كبير خبراء شركة مكافي للأمن السيبراني إن استخدام cryptojacking يسرع بسرعة في غزو أجهزة الكمبيوتر من خلال العديد من نقاط الوصول.

"نرى العديد من مواقع الويب يتم خطفها، كما أن مواقع الويب الموثوق بها التي نزورها بانتظام تستهلك دون قصد موارد الزائرين لمصلحة المجرمين".

أعلنت شركة RedLock ، في شباط (فبراير) أن المتسللين اقتحموا حساب سحابة Tesla مع Amazon Web Services واستخدموه لتدمير عملة التشفير.

وقال فارون بادوار الرئيس التنفيذي لشركة RedLock في آذار (مارس) إن "سباق التسلح" قد بدأ بين المتسللين في محاولة لسرقة قوة الحوسبة.