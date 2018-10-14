طالبة أمريكية تطعن على منعها من دخول إسرائيل أمام المحكمة العليا

قدمت طالبة أمريكية يوم الأحد طعنا أمام المحكمة العليا في إسرائيل على قرار منعها من دخول البلاد بموجب قانون مناهض لمقاطعة إسرائيل وهو ما علق قرار ترحيلها لحين البت في القضية.
ووصلت لارا القاسم (22 عاما)، وهي من أصل فلسطيني، إلى إسرائيل جوا في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري حاملة تأشيرة للدراسة لكن مسؤولي الأمن منعوا دخلوها بسبب دورها في جماعة تدعى "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في جامعة فلوريدا.
وطعنت لارا، المحتجزة في منشأة اعتقال بأحد المطارات منذ وصولها، على قرار ترحيلها. وهي مدعومة من الجامعة العبرية في القدس التي كان من المقرر أن تبدأ فيها يوم الأحد برنامجا للحصول على درجة الماجستير مدته عام.
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ورفضت محكمة تل أبيب الجزئية يوم الجمعة طعن لارا على خطط ترحيلها وقال محاموها يوم الأحد إنها قدمت التماسا مزدوجا للمحكمة الإسرائيلية العليا لوقف قرار ترحيلها والنظر في محاولة أخيرة لدخولها.
وقال متحدث باسم المحكمة "صدر قرار ببقائها لوقف (تنفيذ) قرار الترحيل لكن النظر بالطعن هذا الأسبوع".
وأثارت القضية جدلا في إسرائيل حول ما إذا كانت القيم الديمقراطية تواجه تهديدا بسبب قانون صدر في 2017 ويمنع دخول الأجانب الذين يؤيدون علنا مقاطعة إسرائيل، وما إذا كان اتخاذ نهج متشدد ضد الطالبة سيضر بصورة إسرائيل في نهاية المطاف.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن موقف إسرائيل مماثل لما يمكن اتخاذه في دول أخرى.
وأضاف أمام وفد زائر من الصحفيين المسيحيين "إذا كنت... ضد أمريكا وحاولت دخول الولايات المتحدة فهناك فرصة جيدة لعدم السماح بدخولك... وهذا (الأمر) ينطبق على كثير من الدول الديمقراطية في أوروبا كما يطبق في دولة إسرائيل الديمقراطية".