طالبة أمريكية تطعن على منعها من دخول إسرائيل أمام المحكمة العليا

قدمت طالبة أمريكية يوم الأحد طعنا أمام المحكمة العليا في إسرائيل على قرار منعها من دخول البلاد بموجب قانون مناهض لمقاطعة إسرائيل وهو ما علق قرار ترحيلها لحين البت في القضية.

ووصلت لارا القاسم (22 عاما)، وهي من أصل فلسطيني، إلى إسرائيل جوا في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري حاملة تأشيرة للدراسة لكن مسؤولي الأمن منعوا دخلوها بسبب دورها في جماعة تدعى "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في جامعة فلوريدا.