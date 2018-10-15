أوساكا مدينة المستقبل والكوميديا والمطبخ الغني تنتظر بقلق اختيارها لاستضافة معرض إكسبو 2025

إنها مدينة آمنة، نظيفة، وغنية ببناها التحتية ومراكزها التجارية والثقافية. تنبعث منها طاقة إيجابية ولا مثيل لضيافتها.

أوساكا هي ثالث أكبر المدن اليابانية. وثالثُ أفضل ِالمدن عالمياً للعيش فيها وفق مجلة الإيكونوميست البريطانية، بعد فيينا وملبورن.

في أوساكا، استقبلتنا روبرتا، وهي ممثلة شابة. وأول ما اخبرتنا أيه "حين انضممت الى وكالة يوشيموتو للتمثيل، أول ما قيل لي "إذهبي الى أوساكا!" لأنها عاصمة الكوميديا في اليابان، وسكانها سيكونون أساتذتَك في الكوميديا. هذا فعلاً صحيح".

سكان أوساكا يدعمون بقوة ترشح مدينتهم لمعرض اكسبو. لهذه المناسبة، أقاموا نصباً أمام دار البلدية. موضوع المعرض العالمي هو تصميم مدينة المستقبل، وتصور حياة الغد وهذا ما يتناسب تماماً مع منطقة كانساي التي وضعت نفسها في صلب الابتكار العلمي كما تؤكد الجوائز التي مُنِحت لبعض مواطنيها، من بينها جائزتا نوبل.

وعن ذلك حدثنا عمدة أوساكا هيروفوفي يوشيمورا "البروفسور هونجو حاز على جائزة نوبل في الطب هذا العام، لأعماله في البحث عن علاج لمرض السرطان. كما أن البروفسور ياماناكا مكتشِفَ الخلايا الجذعية المستحِثة هو أيضاً من منطقة كانساي".

جزيرة يوشيشيما التي تقع على مسافة عشرين دقيقة من أوساكا. تم اختيارها لاستضافة معرض اكسبو العالمي للعام 2025. فيها سيُقام مشروع مستقبلي يتضمن أجنحة خالية من أي استهلاك للكهرباء.

وفي أوساكا، تنشط كثيراً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطور تكنولوجيات ثورية.

على سبيل المثال، تم استخدام تقنية الميكروويف على نطاق كبير لتتوافق مع الأعمال الصناعية.

إيوا يوشينو، الرئيس التنفيذي لشركة "ميكروويف كيميكال"، أشار الى هذه التكنولوجيا هي "تكنولوجيا مبتكرة. يمكنها تغيير الصناعة التي ظلّت على حالها منذ مئة عام. يمكننا ادخار الطاقة بحوالي خمسين في المئة تقريباً، كما يمكننا أيضاً بناءُ مصنع أصغر بكثير".

أوساكا التي استضافت معرض اكسبو العالمي عام 1970، تجربتها الثقافية فريدة من نوعها. ويمكن التعرف عليها خلال زيارتنا لموقع هذا المعرض السابق والتنزه في الحديقة اليابانية التقليدية ودخول معبد سومي يوشي تايشا لطائفة شينتو التي يعود تاريخها لحوالي ألف وثمانمئة عام.

وعند هذا البعد، تفيدنا الممثلة الكوميدية أن "المعبد هام جداً في حياة سكان أوساكا... والسبب هو أنهم يحتفلون فيه بالسنة الجديدة ويتمنون أن يكون عاماً جيداً. كما أنه مفيد تجارياً. فالسكان يشتهرون بمعبدهم".

وأخذت تعلمنا كيفية الصلاة عند هذا المعبد وقالت "تنحني مرتين... هكذا... ثم تصفق مرتين... بعدها تصلي... بعد الصلاة تنحني مرة أخيرة".

وهي تشير للألواح الخشبية لكتابة التمنيات تضيف "هنا تضع أمنياتك على اللوح الخشبي... ومن المفترض أن تتحقق!".

عمدة أوساكا، هيروفومي يوشيمورا، عبّر عن إرادة سكان أوساكا لاستضافة الحدث العالمي لما له من تأثير سياحي إيجابي "عدد السياح الأجانب تضاعف خمس مرات خلال خمس سنوات. فوصل عددهم سنوياً الى مليون ومئة وعشرة آلاف سائح. ما نريده هو أن يعرِّف معرض اكسبو العالم أجمع بكل ثروات أوساكا".

مدينة المستقبل هذه تشتهر أيضاً بمطبخها الغني واللذيذ، لا تتخلى عن جمالها ليلاً. داخل أحد المطاعم الذي يبدو عادياً، تُقدم أفخم المأكولات التقليدية اليابانية بطريقة "كابو"، أي أن الزبائن يرون مباشرة كيفيةَ تحضيرِ الطاهي لأطباقهم.

وتؤكد روبرتا الى أنه يمكن "التمتع دوماً بعشاء فاخر" هذا العشاء الفاخر على طريقة "كابو" بدأ في اوساكا. الأطباق أرخص ثمناً من غيرها في مطاعم تقليدية ومكوناتها موسمية "فهذه المكونات تنتج محلياً مما يجعل الاطباق مميزةً جداً".

من بين الاطباق الشهية التي كانت تتذوقها طبق "بطاطا حلوة مطبوخة بصلصلة الحامض... هذا الطبق تقليدي لحي كواشي أحدَ أحياء أوساكا".

مدينة أوساكا الثرية بثقافتها هي بحركة دائمة ونبضات قلبها تتسارع بانتظار إعلان استضافتها لمعرض اكسبو العالمي عام الفين وخمسة وعشرين. هذا الإعلان منتظر في 15 تشرين الثاني/نوفمبر.