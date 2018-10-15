أخلت الشرطة الإيطالية مخيما أقامه مهاجرون وناشطو منظمة "بلا حدود" أمام كنيسة "شي جيسوس"، في منطقة كلافييري.
وكان الهدف من إقامة المخيم هو مساعدة المهاجرين على عبور الحدود الإيطالية من أجل الوصول إلى فرنسا.
بالفيديو: الشرطة الإيطالية تخلي مخيما للمهاجرين
وكان الهدف من إقامة المخيم هو مساعدة المهاجرين على عبور الحدود الإيطالية من أجل الوصول إلى فرنسا.
كما احتلت (بلا حدود)، وهي منظمة تضم اثني عشر شخصا من إيطاليا وفرنسا، غرفة داخل الكنيسة، في آذار/مارس الماشي.
وصباح يوم الأربعاء، الموافق 10 أكتوبر/تشرين الأول، قامت الشرطة بطرد المهاجرين وناشطي المنظمة، الذين ردوا على ذلك باحتلال الساحة.
الحكومة الشعبوية الإيطالية المؤلفة من وزراء ينتمون إلى حركة الخمس نجوم وآخرون من رابطة الشمال اليمينية المتطرفة، أعلنت منذ توليها السلطة أن إيطاليا "لا يمكن أن تتحول إلى مخيم للاجئين".
كما أثار وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، (يمين متطرف) الجدل في عدة تصريحات ومواقف، منها منعه لمهاجرين من النزول من على متن سفينة واتهامه للاتحاد الأوروبي بالتقصير حيال أزمة الهجرة وعدم التحرك.
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ووصل أكثر من 650 ألف شخص لشواطئ إيطاليا منذ 2014. وعلى الرغم من أن أعداد الوافدين قلت بشكل ملحوظ في العام الماضي، فقد قالت روما إنها لن تسمح لأي سفن إنقاذ أخرى بالرسوّ في موانئها ما لم تقتسم دول الاتحاد الأوروبي عبء استقبال المهاجرين.