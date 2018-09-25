إجراءات حكومية جديدة في إيطاليا تضيّق الخناق طالبي اللجوء

تبنّت الحكومة الإيطالية حزمة إجراءات بشأن الهجرة، الاثنين، تهدف لجعل الأمور أكثر تعقيدا وصعوبة أمام المهاجرين الراغبين بالحصول على اللجوء أو حق الحماية.

ووفق الإجراءات الجديدة، فإن طلب اللجوء الذي يتقدم بها مهاجر ما قد يتم تعليقه، أو قد يواجه هو نفسه إعادة فورية إلى بلده، إذا ما اُعتبر "خطرا اجتماعيا"، أو في حال ارتكابه جريمة ما، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات أ واعتداء جنسي.