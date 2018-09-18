بدء سلسلة من المظاهرات تهدف لإسقاط الرئيس المجري أوربان

أعلنت المعارضة المجرية بقيادة "التحالف الديمقراطي" عن بدء سلسلة من المظاهرات اليومية في تمام الخامسة مساء من كل يوم بميدان كوسوت بالعاصمة بودابيست بهدف إسقاط حكم الرئيس اليميني فيكتور أوربان.
وقال سابا مولنا، نائب رئيس التحالف: "يجب أن نواجه حقيقة أن المؤتمرات الصحفية والسبل البرلمانية ليست كافية لإنهاء نظام أوربان".
وأضاف: "يجب على المجريين الأوروبيين أن يواجهوا الحكومة بما اقترفته بحق المجر خلال الثمانية أعوام الماضية".
وشهدت أولى المظاهرات مشاركة متوسطة من المئات في وقت أكد فيه مولنار نيته طلب المساعدة من أحزاب أخرى ومنظمات حقوقية غير حكومية المساعدة في نشر المظاهرات بمدن أخرى عبر البلاد.
وتنتقد المعارضة سياسات اوربان السلطوية والمعادية للمهاجرين من ناحية وللاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
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