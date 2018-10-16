أكدت السلطات الألمانية أن الرجل الذي احتجز امرأة رهينة في مدينة كولونيا بغرب البلاد يوم الاثنين هو سوري يبلغ من العمر 55 عاماً، ووصل إلى البلاد عام 2015.
الشرطة الألمانية: مختطف رهينة كولونيا سوري الجنسية
الشرطة الألمانية: مختطف رهينة كولونيا سوري الجنسية
وقال كلاوس ستيفان بيكر، وهو مسؤول كبير بشرطة كولونيا، في مؤتمر صحفي إنه تم العثور على جواز سفر سوري في موقع احتجاز الرهينة يخص هذا الرجل الذي منحته السلطات وضع لاجئ.
وقالت ميريام براونز نائبة قائد شرطة كولونيا إن الرجل في غيبوبة بعد إجراء جراحة عاجلة له، ولذا لا يمكن استجوابه.
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وذكرت الشرطة لى حسابها في موقع "تويتر" أن "المشتبه به تحت السيطرة ... أصيبت امرأة كان أخذها رهينة بإصابات طفيفة ويجري علاجها".
وكان التلفزيون الألماني أفاد في وقت سابق الاثنين، بأن محطة القطار الرئيسية في كولونيا أغلقت بالكامل نحو الساعة الواحدة ظهراً بسبب واقعة الاحتجاز التي حدثت في إحدى الصيدليات بالمحطة.
وانتشرت الشرطة بمحيط إحدى الميادين بالمدينة الواقعة غربي البلاد عقب احتجاز الرهينة، طالبة التروي قبل إطلاق الإشاعات والتكهنات.
ودعت الشرطة عبر "تويتر" إلى عدم نشر صور أو فيديوهات من موقع عمل الشرطة.